Una vita, spoiler dal 16 al 22 agosto 2020: la scoperta di Ramon

Cosa succederà nelle puntate settimanali di Una vita in onda dal 16 al 22 agosto 2020 su Canale 5? I vicini saranno affranti per quanto accaduto. I loro risparmi si sono volatilizzati in un istante. Alfredo proverà a rassicurarli, ma ormai tutti saranno contro di lui e organizzeranno una protesta in piazza. Nel frattempo, Rosina se la prenderà con Liberto, accorgendosi anche della sua particolare vicinanza con Genoveva. I due finiranno per litigare. Nelle puntate della prossima settimana di Una vita, Carmen sarà ancora alla ricerca di Ramon e non riuscirà a darsi pace, nonostante l'aiuto di Felipe. Alla donna però verrà un'illuminazione e capirà dove potrebbe trovarsi il suo amato. Continuano i problemi economici a casa Dominguez, tanto ...

