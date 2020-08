Una tragedia scuote il mondo dell’alpinismo, è morto Giuliano Stenghel: fatale una caduta sull’isola di Tavolara (Di sabato 15 agosto 2020) Il mondo dell’alpinismo piange la scomparsa di Giuliano Stenghel, uno dei migliori alpinisti italiani che aveva all’attivo l’apertura di oltre 200 vie. ph. Profilo FB Giuliano StenghelConsiderato dagli esperti del settore come il maestro del friabile, l’atleta roveretano è morto ieri mattina dopo essere precipitato durante la scalata di una parete sull’isola di Tavolara, all’altezza di Punta Mandria. Dal mare, alcune persone hanno visto l’uomo cadere e hanno chiamato i soccorsi, che non hanno però potuto far altro che costatarne il decesso. Stenghel lascia la moglie Nicoletta e le figlie Martina e Chiara, quest’ultima sposata con Francesco Salvaterra, un altro fortissimo alpinista ... Leggi su sportfair

SkyTG24 : Sono passati 2 anni dal crollo del #PonteMorandi. Una tragedia che ha tristemente segnato, con le sue 43 vittime, l… - pdnetwork : Due anni fa, la tragedia del #PonteMorandi a Genova. Quarantatré vittime, un dolore immenso. Una ferita per l’Ital… - rinaldosidoli : Reggia di Caserta: muore un cavallo che trasportava turisti. Dopo questa ennesima tragedia le botticelle vanno elim… - chrcapuano : @Francesco_Morra Che zona è, Francesco? Anch’io resto qui oggi ?????????????????????non ti dico in che zona vado, una tragedia?? - StefanoMazzet11 : @sandrogozi @repubblica @GiuseppeConteIT Se non fosse una tragedia verrebbe da ridere -

Ultime Notizie dalla rete : Una tragedia “Dobbiamo impedire l'oblio di una tragedia vergognosa" AlessandriaNews Spoleto sotto choc per Filippo, investito e ucciso dopo una rissa: interrogatori in corso

Spoleto è sotto choc per l'assurda morte di Filippo Limini, il 25enne investito nei pressi di un locale di Bastia Umbra dopo una rissa. Il giovane, stando a quanto i carabinieri stanno ricostruendo in ...

A scuola anche senza distanziamento ma con la mascherina: scoppia la polemica

"Si è perso solo tempo, meglio andare tutti in ferie": i presidi, pur con ironia, contestano le nuove indicazioni per la scuola che prevedono l'ingresso in classe anche senza distanziamenti e banchi m ...

Spoleto è sotto choc per l'assurda morte di Filippo Limini, il 25enne investito nei pressi di un locale di Bastia Umbra dopo una rissa. Il giovane, stando a quanto i carabinieri stanno ricostruendo in ..."Si è perso solo tempo, meglio andare tutti in ferie": i presidi, pur con ironia, contestano le nuove indicazioni per la scuola che prevedono l'ingresso in classe anche senza distanziamenti e banchi m ...