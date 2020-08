Una ripresa autunnale con qualche incognita (Di sabato 15 agosto 2020) L’Unione europea ha affrontato l’inizio della pausa estiva in uno stato di grazia. Con l’accordo del 21 luglio sul Next Generation EU, il Consiglio europeo ha varato il programma comune di aiuti, mirati a fronteggiare l’emergenza economica post-Covid, più ambizioso e più importante della storia dell’Ue; e ha contestualmente adottato il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.Malgrado le difficoltà di un negoziato che si è protratto per quasi cinque giorni, e le divisioni che pure sono emerse su vari aspetti di questo programma, alla fine l’Europa si è mostrata all’altezza della sfida di una congiuntura drammatica, imprevista e imprevedibile, come quella determinata dalla pandemia sulla economie e le società europee. E rilevano sotto questo profilo non solo la dimensione ... Leggi su huffingtonpost

CarloCalenda : I numeri macro fanno la differenza tra una nazione in declino e una in ripresa. Poi certo ci vuole molto tempo, ma… - chiellini : Ci sono stagioni difficili. Quando finiscono, ci si ferma. Si prova a trovare un senso. Un senso a una catena di in… - juventusfc : HT | C'è una ripresa ancora tutta da giocare! Uno a uno il parziale all'Allianz Stadium. FORZA RAGAZZI, CREDIAMOCI!… - HuffPostItalia : Una ripresa autunnale con qualche incognita - MrVektriol : @tanzmax @FrancoCappellet @repubblica Per fortuna non ancora, ma la loro condotta sta ricreando i presupposti per u… -

Ultime Notizie dalla rete : Una ripresa ANPE, la ripresa dell’anno scolastico con il covid-19 non contempla l’azione pedagogica Orizzonte Scuola Solidarietà espressa dal PCI di Fermo ai lavoratori del calzaturificio Toolk

2' di lettura 15/08/2020 - Le crisi aziendali - si legge nel comunicato stampa - che si susseguono dentro e al di fuori del nostro territorio dovrebbero far capire che non può esistere una ripresa ...

Ciampino – U. Nobile, pubblicata circolare sulle modalità per la ripresa dell’anno scolastico

Pubblicata la circolare n.241 riguardante le modalità per la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 in vista delle nuove normative per il contenimento del Covid-19. La Scuola Media Umberto Nobile di C ...

2' di lettura 15/08/2020 - Le crisi aziendali - si legge nel comunicato stampa - che si susseguono dentro e al di fuori del nostro territorio dovrebbero far capire che non può esistere una ripresa ...Pubblicata la circolare n.241 riguardante le modalità per la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 in vista delle nuove normative per il contenimento del Covid-19. La Scuola Media Umberto Nobile di C ...