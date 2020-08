Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 21 agosto: dolorosa scoperta per Viola (Di sabato 15 agosto 2020) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 16 al 21 agosto. Che cosa vedremo negli episodi su rai 3 dalle 20.40 circa? Nicotera decide di non sottostare al ricatto di Alberto e rivela a Viola di averla tradita. La Bruni andrà definitivamente in crisi… Alberto capisce che le cose per lui rischiano di mettersi di nuovo male. Deciso a non subire il bieco ricatto di Palladini, NicoteraArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

