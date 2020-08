Un nuovo ordine esecutivo firmato da Trump dà 90 giorni di tempo a ByteDance per cedere il controllo di TikTok negli Stati Uniti (Di sabato 15 agosto 2020) Un nuovo ordine esecutivo firmato venerdì dal presidente statunitense Donald Trump dà 90 giorni di tempo alla società cinese ByteDance per cedere il controllo del social network TikTok negli Stati Uniti. Trump aveva già firmato un ordine esecutivo per costringere Leggi su ilpost

Urano04128107 : Ci vorrebbe un referendum per lo smantellamento di tutte le forze dell'ordine sia nazionali che locali. Poiche' cos… - CaptAmericaTO : RT @CesareSacchetti: In autunno scoppierà la bomba sociale e gli italiani che non avranno il pane si ribelleranno. Quando arriverà quel mom… - ETrisme : @Massimo53502343 @ilciccio67 @SciroccatoS Esatto mi godo la vita le interazioni sociali il contatto umano e tutto c… - Affaritaliani : Tik Tok, nuovo ordine di Trump: 'Bytedance deve cedere app di karaoke' - Chivas01233895 : RT @CesareSacchetti: In autunno scoppierà la bomba sociale e gli italiani che non avranno il pane si ribelleranno. Quando arriverà quel mom… -