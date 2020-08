“Umiliazione storica”, “Fine di un ciclo vergognoso”: la stampa straniera distrugge il Barcellona [GALLERY] (Di sabato 15 agosto 2020) “Una umiliazione storica“, la stampa distrugge il Barcellona dopo la pesantissima sconfitta subita nei quarti di finale di Champions League, un 2-8 incassato dal Bayern Monaco che resterà nella storia della competizione. Manu Fernandez / Pool via Getty ImagesUn risultato pazzesco, che ha spinto i media spagnoli a non risparmiare Messi e compagni, distruggendoli senza mezze misure. “Umiliazione storica” è il titolo in prima pagina di Sport e AS, che piazzano entrambi la foto di Messi quasi in lacrime per darne più risalto. “Fine di un ciclo vergognoso” invece campeggia in primo piano sul Mundo Deportivo, mentre Marca si affida ad un più laconico “Vergogna“. Diverso invece il tenore della prima pagina della tedesca Bild, che ... Leggi su sportfair

