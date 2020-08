ULTIM'ORA Sportitalia - Rilancio del City per Koulibaly: pronta nuova offerta per chiudere subito, i dettagli (Di sabato 15 agosto 2020) Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha aggiornato la situazione relativa al mercato del Napoli: "Il Manchester City tornerà su Kalidou Koulibaly con una nuova offerta e con la volontà di prender ... Leggi su tuttonapoli

Serata di Ferragosto con la Champions League in tv: va in onda l'ultimo atto dei quarti di finale, in campo a Lisbona e rigorosamente a porte chiuse il Manchester City di Guardiola e il sorprendente L ...

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha aggiornato la situazione relativa al mercato del Napoli: "Il Manchester City tornerà su Kalidou Koulibaly con una nuova offerta e con la volontà di pre ...

