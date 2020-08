Ultim’ora – Napoli, c’è un nome nuovo sul taccuino del ds Giuntoli: il croato Josip Brekalo (Di sabato 15 agosto 2020) Il Napoli avrebbe messo gli occhi su un talento della Bundesliga: Josip Brekalo del Wolfsburg Dopo aver annunciato Victor Osimhen, prosegue la ricerca di talenti in … L'articolo Ultim’ora – Napoli, c’è un nome nuovo sul taccuino del ds Giuntoli: il croato Josip Brekalo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

news24_napoli : ULTIM’ORA Sportitalia – Rilancio del City per Koulibaly: pronta nuova… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? ULTIM’ORA - #Napoli, ore decisive per il passaggio di #Koulibaly al #ManchesterCity ?? Battuta la concorrenza del #Manch… - ForzAzzurri1926 : ?? ULTIM'ORA - NAPOLI, E' RIFONDAZIONE TOTALE! Un altro giocatore finisce sul mercato > - news24_napoli : News Milan – Mercato, ultim’ora: proposto uno scambio pazzesco! - tuttonapoli : ULTIM'ORA Sportitalia - Dzeko in uscita, la Roma si cautela con Milik: contatti col Napoli che chiede una contropar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultim’ora Napoli Maddaloni, il prof. Luigi Ceci va in pensione dopo una vita spesa per l'insegnamento e la Musica l'eco di caserta