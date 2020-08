Ultimi episodi di Lucifer 2 su Italia1 a Ferragosto, la terza stagione dal 22 agosto (Di sabato 15 agosto 2020) Ultimo appuntamento con Lucifer 2 su Italia1 che a Ferragosto saluta i fan. Sabato 15 agosto andranno in onda gli episodi conclusivi della seconda stagione, ma attenzione: il diavolo continuerà a far compagnia ai fan anche la prossima settimana.Si parte dall’episodio 2×17 intitolato Simpatia per la dea, di cui vi riportiamo la sinossi:Quando l’uomo che aveva l’ultimo pezzo della Spada Fiammeggiante viene trovato ucciso, anche il pezzo in questione sparisce. La mamma infernale si unisce a Chloe e Lucifer nel caso per catturare l’assassino. Ma quando Lucifer viene estromesso, Maze chiede il suo aiuto per salvare la carriera di Linda e poi lo affronta a proposito dei segreti che lui le ... Leggi su optimagazine

Non ci sarà un ricevimento ufficiale per i 70 anni di Anna d'Inghilterra per via dell'emergenza Covid. E, c'è da giurarlo, lei deve aver tirato un sospiro di sollievo: Anna detesta le smancerie. Sua a ...

Due episodi che nel ferragosto vacanziero documentano che l’attenzione agli ultimi migliora il mondo intero.

La lettera di una mamma africana a papa Francesco, un’indagine sociologica avviata da una pontificia università romana su come si vive la fede in Africa, Asia, Oceania al tempo del coronavirus. Due ep ...

