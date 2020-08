Uk, nella notte in vigore nuove regole per la quarantena: 30mila britannici rientrati dalle vacanze in Francia nelle ultime ore (Di sabato 15 agosto 2020) Oltre 30.000 cittadini britannici si sono precipitati a rientrare in patria in treno dalla Francia prima che, all’alba di sabato 15 agosto, entrassero in vigore le nuove regole che impongono due settimane di quarantena a chi proviene da oltremanica. A fare il conto è stata la società che gestisce l’Eurotunnel ferroviario sotto la Manica, che tramite la Bbc ha rivelato di aver dovuto incrementare il servizio del 30%, aggiungendo 22 treni. I treni-navetta hanno caricato 11.600 automobili supplementari, ha spiegato Yann Leriche, numero uno della Getlink, che ha parlato di “notevole successo” dell’operazione. Il provvedimento di Londra, oltre ad aver irritato Parigi che pure ha superato il picco dei 2800 contagi al giorno, aveva scatenato alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

