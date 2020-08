Ufficiale: Watford, Ivic nuovo allenatore (Di sabato 15 agosto 2020) Sarà l’ex tecnico del Maccabi Haifa, Vladimir Ivic, a guidare il Watford per la prossima stagione di Championship. Lo ha reso noto la società attraverso un comunicato Ufficiale. Oltre al club israeliano, il giovane allenatore serbo ha allenato anche il Paok, in Grecia.Il 43enne, a lavoro da lunedì, ha firmato un contratto di un anno, con un’opzione per un ulteriore stagione. Foto: Twitter Watford L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

