Trump vuole sabotare le poste? (Di sabato 15 agosto 2020) Il voto per posta sarà importantissimo per le prossime elezioni, ma il governo non vuole dare i fondi straordinari per gestire il carico di lavoro aggiuntivo Leggi su ilpost

ruixemnas : RT @ilruttosovrano: Trump vuole cambiare la legge che limita la portata d'acqua delle docce perché non riesce a farsi come vorrebbe lo sham… - DomingoRizzuto : RT @gustinicchi: Il presidente Donald Trump mercoledì ha nuovamente riconosciuto il dottor Scott Atlas a un evento sul coronavirus, consegn… - DurgaDe89757362 : RT @gustinicchi: Il presidente Donald Trump mercoledì ha nuovamente riconosciuto il dottor Scott Atlas a un evento sul coronavirus, consegn… - solitoinsolito : @adolfo_urso Propone il nobel per Trump??? Allora vuole proprio apparire stupido oltre che deficiente? - pierpao18355170 : Usa, la battaglia di Trump contro le Poste: niente fondi. 'I dem vogliono usare quei soldi per una …… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump vuole Trump vuole sabotare le poste? Il Post Usa: Trump non si dissocia da teorie del complotto della repubblicana Marjorie Greene

New York, 14 ago 20:59 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha voluto dire se era d'accordo con una candidata repubblicana al Congresso, Marjorie Taylor Greene, della ...

Usa, il governo attacca l’Università di Yale: è razzista con bianchi e asiatici

Le accuse del dipartimento di Giustizia dopo un’indagine di due anni. Il sospetto: il caso di razzismo alla rovescia servirebbe sulla campagna elettorale di Trump DALL’INVIATO A NEW YORK Il governo de ...

New York, 14 ago 20:59 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha voluto dire se era d'accordo con una candidata repubblicana al Congresso, Marjorie Taylor Greene, della ...Le accuse del dipartimento di Giustizia dopo un’indagine di due anni. Il sospetto: il caso di razzismo alla rovescia servirebbe sulla campagna elettorale di Trump DALL’INVIATO A NEW YORK Il governo de ...