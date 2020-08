Trump visita il fratello malato: “Sta davvero male” (Di sabato 15 agosto 2020) “Sta davvero male” queste le parole del presidente Trump sul fratello malato. Il fratello ha commentato lo stato di salute del fratello minore Robert dopo che la notizia del suo ricovero in ospedale era finita tra le notizie di giornata ed è poi andato a trovarlo in ospedale a New York prima di andare a ricevere l’endorsement del sindacato degli agenti di polizia della Grande Mela. LEGGI ANCHE > Ricoverato e “molto grave” il fratello di Trump Le parole di Trump sul fratello malato Una visita breve, senza far trapelare quali siano esattamente le condizioni del fratello e cosa lo abbia fatto riceverare al Presbyterian ... Leggi su giornalettismo

