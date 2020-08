Trump, ultimatum alla Cina: 'Consegnate entro 90 giorni tutti i dati americani su TikTok' (Di sabato 15 agosto 2020) La battaglia tra Trump e la Cina continua e al centro c'è sempre l'app TikTok: il presidente americano ha firmato un nuovo ordine esecutivo che impone a ByteDance, la società cinese proprietà di ... Leggi su globalist

globalistIT : Trump, ultimatum alla Cina: 'Consegnate entro 90 giorni tutti i dati americani su TikTok' - moneypuntoit : ?? TikTok, ultimatum di Trump a ByteDance: 90 giorni per vendere ?? - aziendabiologic : Made in Italy, scade l’ultimatum sui dazi di Trump per un export da 3 miliardi - FedericoSarri : #TikTok è nel mirino di #Trump e degli USA da tempo. E ora - quando manca poco più di un mese all'ultimatum per tro… - RadioItaliaIRIB : Caso TikTok: membri amministrazione Trump in disaccordo prima dell'ultimatum -

Ultime Notizie dalla rete : Trump ultimatum Trump, ultimatum alla Cina: "Consegnate entro 90 giorni tutti i dati americani su TikTok" Globalist.it Visualizza la copertura completa su Google News Trump, ultimatum alla Cina: "Consegnate entro 90 giorni tutti i dati americani su TikTok"

La battaglia tra Trump e la Cina continua e al centro c'è sempre l'app TikTok: il presidente americano ha firmato un nuovo ordine esecutivo che impone a ByteDance, la società cinese proprietà di TikTo ...

LA GUERRA fredda tecnologica usa-cina

Donald Trump firma il decreto che obbliga ByteDance a vendere le attività americane di TikTok entro 90 giorni. Il decreto segue l'indagine condotta dal Committee on Foreign Investment in the US, che e ...

La battaglia tra Trump e la Cina continua e al centro c'è sempre l'app TikTok: il presidente americano ha firmato un nuovo ordine esecutivo che impone a ByteDance, la società cinese proprietà di TikTo ...Donald Trump firma il decreto che obbliga ByteDance a vendere le attività americane di TikTok entro 90 giorni. Il decreto segue l'indagine condotta dal Committee on Foreign Investment in the US, che e ...