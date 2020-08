Trump: ByteDance venda TikTok Usa (Di sabato 15 agosto 2020) ANSA, - NEW YORK, 15 AGO - Donald Trump firma il decreto che obbliga ByteDance a vendere le attività americane di TikTok entro 90 giorni. Il decreto segue l'indagine condotta dal Committee on Foreign ... Leggi su corrieredellosport

NEW YORK, 15 AGO - Donald Trump firma il decreto che obbliga ByteDance a vendere le attività americane di TikTok entro 90 giorni. Il decreto segue l'indagine condotta dal Committee on Foreign Investme ...Notizie e approfondimenti quotidiani sul digitale a cura di Reputation Manager, la società di riferimento in Italia per l’analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online. Elezioni Usa, ...