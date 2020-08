Trump: ByteDance venda TikTok Usa (Di sabato 15 agosto 2020) NEW YORK, 15 AGO - Donald Trump firma il decreto che obbliga ByteDance a vendere le attività americane di TikTok entro 90 giorni. Il decreto segue l'indagine condotta dal Committee on Foreign ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo in cui si afferma che il colosso cinese di Internet ByteDance, deve vendere la sua partecipazione nell'app Music ...Continua a far discutere l’ordine esecutivo firmato dal presidente americano Donald Trump per la messa al bando delle popolari piattaforme cinesi TikTok e WeChat negli Stati Uniti, e ora potrebbe cost ...