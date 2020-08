“Troppe armi nelle mani dei giovani a Napoli”: le parole del prefetto (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Mi ha colpito la violenza registrata nell’area metropolitana, anche per consumare episodi delinquenziali per così dire minori, come scippi e rapine; considero di particolare gravità anche il fenomeno tutto napoletano delle scorrerie armate (le cosiddette “stese”), che spesso vedono protagonisti giovani, se non addirittura minorenni. È un fenomeno mai visto altrove, quanto basta a far partire un’attività informativa dedicata, per monitorare e contrastare la circolazione di armi in città”. Lo ha detto il prefetto di Napoli Marco Valentini in un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’. “C’è un eccessivo ricorso alle armi e alla violenza, troppe armi ... Leggi su anteprima24

