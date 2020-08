Tre alpinisti rimangono bloccati a 3.000 metri di quota sul Monte Rosa: due recuperati ma la nebbia complica le operazioni (Di sabato 15 agosto 2020) I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico PieMontese sono al lavoro in queste ore nel massiccio del Monte Rosa tra Valsesia e Valle Anzasca dove 3 alpinisti lombardi erano rimasti bloccati salendo verso la Punta Grober, intorno a 3000 metri di quota. Nonostante condizioni meteorologiche difficili, a causa della nebbia che avvolge la zona, l’eliambulanza 118 e’ riuscita a portare sul posto una squadra di soccorritori e a recuperare 2 dei tre alpinisti. In seguito la nebbia si e’ nuovamente infittita intorno alla cima rendendo impossibile il recupero del terzo componente del gruppo e di un soccorritore che si trova con lui. I due hanno iniziato a scendere a valle a piedi mentre ... Leggi su meteoweb.eu

Intervento ancora in corso per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese tra Valsesia e Valle Anzasca dove tre alpinisti lombardi sono rimasti bloccati salendo verso la Punta Grober into ...È scattato nel pomeriggio di Ferragosto un intervento per soccorrere tre alpinisti lombardi rimasti bloccati tra la Valsesia e la Valle Anzasca, tra le province di Vercelli e del Verbano Cusio Ossola, ...