Travaglio furioso coi 5S e Tridico: «Uno spettacolo pornografico da vietare ai minori di 18 anni» (Di sabato 15 agosto 2020) L’ira di Marco Travaglio contro chi non ha risposto al suo appello di rendere pubblici i nomi dei parlamentari. Quelli che hanno incassato il bonus di 600 euro. Feroce il fondo sul Fatto dal titolo”Vietato ai maggiori”. «Si spera che ieri, vigilia di Ferragosto, il minor numero possibile di italiani abbia seguito l’audizione del presidente Inps Pasquale Tridico in commissione Lavoro della Camera. Uno spettacolo pornografico che in un paese civile andrebbe vietato non tanto ai minori di 18 anni, che non votano, quanto ai maggiori, che votano. Ma dopo certe scene lo faranno sempre meno E avranno mille giustificazioni che nessuno dovrà permettersi di definire “antipolitica”. Perché l’antipolitica è esattamente quella a ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Travaglio furioso coi 5S e Tridico: «Uno spettacolo pornografico da vietare ai minori di 18 anni»… -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglio furioso Giorgia Meloni svergogna Travaglio e "Il Fatto Quotidiano": «Avete capito, sì, come funziona?» UrbanPost Giorgia Meloni contro Travaglio e “Il Fatto Quotidiano”: «Avete capito, sì, come funziona?»

«Oggi il Fatto Quotidiano pubblica un articolo nel quale sostiene che racconto frottole, citando come fonte i dati di Pagella Politica. Un sito nel quale gente del tutto incompetente giudica le dichia ...

Meteo: ESTATE, AGOSTO sarà subito ZOPPICANTE, ma poi SORPRESE in Agguato! Ecco la TENDENZA Aggiornata

Agosto: avvio decisamente travagliato con il rischio di forti temporaliAnche nelle prossime settimane proseguirà questa strana, pazza estate, passando da un estremo all'altro, con il nostro Paese prop ...

«Oggi il Fatto Quotidiano pubblica un articolo nel quale sostiene che racconto frottole, citando come fonte i dati di Pagella Politica. Un sito nel quale gente del tutto incompetente giudica le dichia ...Agosto: avvio decisamente travagliato con il rischio di forti temporaliAnche nelle prossime settimane proseguirà questa strana, pazza estate, passando da un estremo all'altro, con il nostro Paese prop ...