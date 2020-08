Trattore si rovescia nel Riminese, 71enne muore schiacciato (Di sabato 15 agosto 2020) Un agricoltore è morto questa mattina nel Riminese, schiacciato dal suo Trattore. Il 71enne era intento in alcuni lavori agricoli a Cerasolo Ausa, frazione di Coriano, quando, avvicinatosi troppo a un piccolo dirupo nei pressi di un canneto, il mezzo si è ribaltato. I soccorsi, anche se tempestivi, sono stati inutili. Sul posto anche i carabinieri.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

