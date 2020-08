Tragedia in Val Badia, basejumper 33enne morto dopo essere precipitato vicino a Corvara (Di sabato 15 agosto 2020) Tragedia in Val Badia. Un basejumper ha perso la vita dopo essersi lanciato con la sua tuta alare dal Piz da Lec, sopra Corvara. Il 33enne di Seveso, in provincia di Milano, è precipitato mentre sorvolava la Val di Mezdi. Il medico d’urgenza, portato sul posto dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, ha solo potuto costatare la morte dell’uomo. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri di Coravara. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Tragedia in Val Badia, basejumper 33enne morto dopo essere precipitato vicino a Corvara) Playhitmusic - - Val_Fus : RT @_Nico_Piro_: L’ennesima tragedia sul posto di lavoro in Italia. Vicinanza alla famiglia. Quando finirà? ... Vicinanza alla famiglia - NBCreteregione : TRAGEDIA IN VAL BADIA. MUORE BASE JUMPER DI 33 ANNI DI MILANO - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Alto Adige, base jumper si lancia dalla montagna e muore: tragedia in Val Badia - SkyTG24 : Alto Adige, base jumper si lancia dalla montagna e muore: tragedia in Val Badia -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Val Tragedia in Val Badia, basejumper 33enne morto dopo essere precipitato vicino a Corvara Il Fatto Quotidiano Base jumper muore in Alto Adige

Tragedia nella mattinata di Ferragosto in Val Badia, in Alto Adige: intorno alle 11 un base jumper è morto schiantandosi al suolo dopo essersi lanciato dal Piz da Lec, montagna che si trova sopra l'ab ...

Alto Adige, morto base jumper trentenne a Corvara in Val Badia

Tragedia nella mattinata di Ferragosto in Val Badia, in Alto Adige ,dove un base jumper è morto schiantandosi al suolo dopo essersi lanciato dal Piz da Lec, montagna che si trova sopra l'abitato di Co ...

Tragedia nella mattinata di Ferragosto in Val Badia, in Alto Adige: intorno alle 11 un base jumper è morto schiantandosi al suolo dopo essersi lanciato dal Piz da Lec, montagna che si trova sopra l'ab ...Tragedia nella mattinata di Ferragosto in Val Badia, in Alto Adige ,dove un base jumper è morto schiantandosi al suolo dopo essersi lanciato dal Piz da Lec, montagna che si trova sopra l'abitato di Co ...