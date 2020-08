Tragedia in Alto Adige: muore base jumper italiano (Di sabato 15 agosto 2020) Federico Giuliani Simone Rizzi, 33 anni, si è schiantato al suolo dopo essersi lanciato dal Piz da Lec, in Alto Adige. I carabinieri stanno indagando per risalire alle cause esatte dell'incidente Stava sorvolando con la tuta alare la Val di Mezdi, a Corvara in Badia, sulle montagne dell'Alto Adige. Quando si è lanciato dal Piz da Lec, qualcosa è andato storto e Simone Rizzi, 33 anni, si è schiantato al suolo morendo sul colpo. Il medico d'urgenza, arrivato sul punto dell'incidente a bordo di un elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, non ha potuto fare altro che costatare la morte del ragazzo. La dinamica dell'incidente Rizzi, brianzolo, originario di Seveso, era un base jumper. Ricordiamo che il base jumping è uno sport ... Leggi su ilgiornale

