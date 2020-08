Traffico di esseri umani, dopo il Covid ricomincia la tratta in Ungheria (Di sabato 15 agosto 2020) dopo la riapertura dei confini tra Serbia e Ungheria ricomincia il Traffico di esseri umani nella zona. La pandemia di coronavirus aveva fermato anche il Traffico di esseri umani tra l’Ungheria e la Serbia. I due paesi infatti hanno chiuso i confini a marzo per cercare di frenare la diffusione del virus. Questa decisione aveva anche fermato i trafficanti di esseri umani che in cambio di soldi, circa 4.000 euro, promettono di portare le persone verso i paesi dell’Europa occidentale. Ora però la riapertura dei confini dal 22 maggio scorso ha portato ad una ripresa dell’attività criminale ai confini tra i due paesi. La polizia di frontiera ha già ... Leggi su bloglive

