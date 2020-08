Torta Bon Bon | Buonissima, facile e veloce! Tutta da gustare | VIDEO (Di sabato 15 agosto 2020) La bontà unica di questa crostata farcita con ricotta e cioccolato, adatta a tutti i palati! Sembrerà sfiziosa e leggera come un Bon Bon! Questa semplicissima crostata, farcita di crema alla ricotta e cioccolato fondente, sarà una vera scoperta per soddisfare i palati più esigenti e golosi. Buona, gustosa, ricca e semplice, sembrerà sfiziosa come … L'articolo Torta Bon Bon Buonissima, facile e veloce! Tutta da gustare VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Buona, gustosa, ricca e semplice, sembrerà sfiziosa come un cioccolatino e sicuramente accontenterà grandi e piccini, per un gusto unico che solo la Torta Bon Bon potrà eguagliare! La ricetta è ...

