Torre Canne Assembramenti in spiaggia (Di sabato 15 agosto 2020) Scrive Stefano Coletta, già vicesindaco di Martina Franca, che ha realizzato la foto intorno a mezzogiorno Ieri, 574 nuovi casi di Covid, ma oggi è Ferragosto. Auguri. Ha quindi inviato l’immagine anche al sindaco di Fasano, di cui Torre Canne è frazione. L'articolo Torre Canne <small class="subtitle">Assembramenti in spiaggia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

In Puglia viene ravvisato traffico intenso in questa giornata di Ferragosto 2020, precisamente tra Mola di Bari e Torre a Mare in direzione nord. La Statale SS16 Adriatica è dunque letteralmente in ti ...