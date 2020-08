Tornare a scuola durante la pandemia? Negli Usa gli insegnanti si preparano per il rientro facendo testamento (Di sabato 15 agosto 2020) «Non sono un’insegnante, sono una martire». Whitney Reddick ha 33 anni. Di mestiere fa l’insegnante nella contea di Duval, in Florida, Negli Usa. La sua foto in un cimitero, con una finta tomba a suo nome, ha attirato l’attenzione dei media internazionali. Come lei, sono tanti i maestri e i professori che si stanno preparando al peggio in vista del ritorno in classe. E, tra le provocazioni e la paura reale, molti stanno scrivendo il loro testamento. «Ci ha lasciati per aver ceduto all’ignoranza di chi era al potere, che l’ha rimandata a lavorare», recitava una parte del memoriale sulla finta tomba. Reddick ha poi recitato il suo testamento di fronte alle telecamere di Fox30. L’obiettivo della provocazione era quello di convincere il suo distretto scolastico di Jacksonville ... Leggi su open.online

