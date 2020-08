Torino scatenato: si puntano Sepe e Biglia (Di sabato 15 agosto 2020) Il Torino ha definito l'ingaggio dal Milan di Ricardo Rodriguez , 27,: il laterale ha firmato fino al 2024 , 3 i milioni investiti sul suo cartellino. Adesso le attenzioni sono tutte per la porta: il ... Leggi su corrieredellosport

Il Torino ha definito l’ingaggio dal Milan di Ricardo Rodriguez (27): il laterale ha firmato fino al 2024, 3 i milioni investiti sul suo cartellino. Adesso le attenzioni sono tutte per la porta: il pr ...

Rissa davanti a una discoteca in Liguria, ferito un ventenne di Torino

Un ragazzo torinese di 20 anni è rimasto ferito in una rissa che si è scatenata fuori da una discoteca a Loano. Il giovane era in vacanza in Liguria ed è rimasto coinvolto in una discussione fuori dal ...

