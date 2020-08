Torino, Longo saluta: “Stagione piena di insidie, ma è stato un onore. Forza granata” (Di sabato 15 agosto 2020) Moreno Longo saluta il Torino.Nonostante la salvezza conquistata, il club granata ha scelto di non confermare l'allenatore, approdato sulla panchina dei piemontesi a febbraio in sostituzione dell'esonerato Walter Mazzarri. Il Torino, in vista dell'imminente inizio della prossima stagione di Serie A, cambierà nuovamente guida. La dirigenza ha infatti affidato la squadra a Marco Giampaolo, rimasto ai box in questa annata a seguito del prematuro addio al Milan.Serie A, Torino: i granata scaricano Moreno Longo, Giampaolo idea concretaPochi giorni dopo l'ufficialità della mancata conferma, intanto, l'ormai ex tecnico granata, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha salutato Torino, senza alcun rancore, augurando il meglio alla ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Torino, il saluto di Moreno #Longo: ' È stato un onore poterti portare alla salvezza' - FabrizioKinga : RT @gianluca_sarto: Pensa che c’era pure chi lo insultava dicendogliene di tutti i colori #Longo #Torino - Mediagol : #Torino, Longo saluta: 'Stagione piena di insidie, ma è stato un onore. Forza granata' - gianluca_sarto : Pensa che c’era pure chi lo insultava dicendogliene di tutti i colori #Longo #Torino - Robertoro80 : RT @DiMarzio: #Torino, il saluto di Moreno #Longo: ' È stato un onore poterti portare alla salvezza' -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Longo Torino, Longo saluta: “Stagione piena di insidie, ma è stato un onore. Forza granata” Mediagol.it Calciomercato Torino, Giampaolo vuole un regista: due i nomi sul piatto

Il Torino si affaccia alla prossima stagione con in mente una mini rivoluzione. L'arrivo di Giampaolo porterà necessariamente a dei mutamenti tattici ma anche a dei cambi importanti sul fronte mercato ...

Torino, Giampaolo verrà presentato mercoledì 19 agosto

TORINO - Con un comunicato ufficiale il Torino ha reso noto che Marco Giampaolo, nuovo allenatore granata subentrato in panchina al posto di Moreno Longo, verrà presentato mercoledì 19 agosto alle ore ...

Il Torino si affaccia alla prossima stagione con in mente una mini rivoluzione. L'arrivo di Giampaolo porterà necessariamente a dei mutamenti tattici ma anche a dei cambi importanti sul fronte mercato ...TORINO - Con un comunicato ufficiale il Torino ha reso noto che Marco Giampaolo, nuovo allenatore granata subentrato in panchina al posto di Moreno Longo, verrà presentato mercoledì 19 agosto alle ore ...