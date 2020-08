Torino: incendio in palazzina, 5 feriti, 10 evacuati (Di sabato 15 agosto 2020) incendio nella notte in una palazzina del quartiere Falchera, a Torino: dieci persone sono state evacuate dai vigili del fuoco, mentre cinque sono state costrette a ricorrere alle cure dell’ospedale Giovanni Bosco. Altri tre inquilini sono stati invece soccorsi sul posto. Secondo la prima ricostruzione, le fiamme sono divampate al secondo piano del palazzo al civico 33 di via Delle Querce. L’incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe stato generato da un cortocircuito di una lampada presente nell’appartamento. Nantes: grave incendio nella cattedrale gotica (VIDEO) incendio nella cattedrale gotica di Nantes, anche l’organo sarebbe coinvolto nelle fiamme: "Il fuoco non è sotto controllo" fa sapere il centro ... Leggi su blogo

