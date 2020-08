Tiromancino, chi sono: storia della band di Federico Zampaglione (Di sabato 15 agosto 2020) Chi sono i Tiromancino, storia della band di Federico Zampaglione: esordi, successi e controversie del gruppo. Nati a fine anni Ottanta, dal cantante Federico Zampaglione, unico componente fisso della band, il primo nome era Tiromancyno e nei primi anni Novanta iniziano ad ottenere un discreto successi aprendo i live di Luca Carboni. Leggi anche –> … Leggi su viagginews

ho_finito_ciao : Subito dopo i bimbi che ci hanno chiesto 'ma chi canta stasera?' E alla risposta 'i Tiromancino e Michele Bravi' ci… - TiromancinoF : Ma che emozione Federi'! Beato chi si becca questo live con i fiocchi... @Tiromancino ig stories - patrizi97203512 : RT @TiromancinoF: Ragazzi siete pronti per @Tiromancino live domani a Riccione?? Finalmenteeeee! Chi c'e, c'e, chi non c'e si rifara' prest… - tonymeola : RT @TiromancinoF: Ragazzi siete pronti per @Tiromancino live domani a Riccione?? Finalmenteeeee! Chi c'e, c'e, chi non c'e si rifara' prest… - Isy49672488 : RT @TiromancinoF: Ragazzi siete pronti per @Tiromancino live domani a Riccione?? Finalmenteeeee! Chi c'e, c'e, chi non c'e si rifara' prest… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiromancino chi Tiromancino, chi sono: storia della band di Federico Zampaglione ViaggiNews.com Tiromancino, chi sono: storia della band di Federico Zampaglione

Nati a fine anni Ottanta, dal cantante Federico Zampaglione, unico componente fisso della band, il primo nome era Tiromancyno e nei primi anni Novanta iniziano ad ottenere un discreto successi aprendo ...

Nati a fine anni Ottanta, dal cantante Federico Zampaglione, unico componente fisso della band, il primo nome era Tiromancyno e nei primi anni Novanta iniziano ad ottenere un discreto successi aprendo ...