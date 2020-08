Tennis: Il calendario Atp 2020 (Di sabato 15 agosto 2020) In attesa dell’ufficialità è stato definito il calendario ATP 2020 fino alle Finals di Londra. Si partirà il 22 agosto con il Master 1000 di Cincinnati, che per quest’anno si svolgerà a Flashing Meadows, teatro una settimana dopo dell’US Open. La stagione sulla superficie rossa vedrà il suo con il Generali One di Kitzbuhel durante la seconda settimana del torneo americano. Dal 14 settembre prenderanno il via gli Internazionali d’Italia con la particolarità della finale il lunedì. Nella settimana delle qualificazioni per il Roland Garros, il 21 settembre si giochera anche l’Atp 500 di Amburgo. ATP, annunciato che non ci saranno eventi in Cina quest’anno Sono stati stabiliti anche i tornei di fine stagione dopo l’annullamento dell swing in Asia. Il ... Leggi su sport.periodicodaily

