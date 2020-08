Teneva 22 gatti prigionieri, al buio in mezzo a escrementi: denunciata (Di sabato 15 agosto 2020) CASARSA Teneva 22 gatti dentro una stanza di pochi metri quadrati, con le finestre sempre chiuse, al buio, in mezzo a escrementi, resti di cibo e con l'aria ormai diventata irrespirabile. 'Era davvero ... Leggi su leggo

CASARSA Teneva 22 gatti dentro una stanza di pochi metri quadrati, con le finestre sempre chiuse, al buio, in mezzo a escrementi, resti di cibo e con l'aria ormai diventata irrespirabile. «Era davvero ...

