Temptation Island, Valeria Liberati annuncia il ritorno con Ciavy: cosa è successo? (Di sabato 15 agosto 2020) La coppia più discussa dell’ultima edizione di Temptation Island quella formata da Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis è tornata insieme. I due dopo aver deciso d’uscire separati dal falò di confronto in seguito ad una serie d’eventi verificatesi nei due villaggi dei fidanzati hanno poi avuto un momento di pausa e di riflessione e solo ora hanno annunciato d’essere di nuovo una coppia. Valeria che durante Temptation ha avuto un breve flirt con il tentatore Alessandro Basciano che le ha rubato anche un bacio dopo una corte insistente che ha fatto riscoprire alla giovane mamma le attenzione gratificanti di un uomo, ha annunciato su IG d’essere tornata insieme all’ex. La ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Temptation Island, Valeria Liberati annuncia il ritorno con Ciavy: cosa è successo? - RosaAnna___ : @CurcuruFederica Sembrano sedute al falò di confronto di Temptation Island @CurcuruFederica - MarzianoAnsioso : @PaulLamanski Una va a Uomini e Donne e Temptation Island cosa pretendi che sia - zazoomblog : Temptation Island Ciavy e Valeria tornano insieme: “Ci stiamo riprovando” - #Temptation #Island #Ciavy #Valeria… - Notiziedi_it : Temptation Island Vip, Sonny Di Meo e Sara Shaimi prima coppia? -