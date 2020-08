Taison: «Inter? Una squadra che arriva seconda nel campionato italiano è da tenere d’occhio» (Di sabato 15 agosto 2020) Taison, capitano dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni della UEFA in vista del match contro l’Inter Il capitano e trascinatore dello Shakhtar Donetsk, Taison, ha parlato ai microfoni della UEFA in vista del match contro l’Inter. Le sue parole. «Una squadra che arriva seconda nel campionato italiano è una che dobbiamo davvero tenere d’occhio. Hanno grandi giocatori, compresi molti Internazionali. Quindi, queste semifinali sono piuttosto importanti per entrambe le squadre, soprattutto perché si tratta di una partita unica senza ritorno. Quindi lo vedo come un 50-50. Non siamo arrivati ​​fin qui per caso, ce lo siamo guadagnati. ... Leggi su calcionews24

