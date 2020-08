Sub milanesi spariti nel mare del Borneo, 5 anni dopo nessuna verità (Di sabato 15 agosto 2020) Milano, 15 agosto 2020 - Sono passati 5 anni e non sappiamo ancora nulla. Le indagini sono ferme e non è mai partito il processo. Ma non molliamo il colpo: vogliamo la verità". Ferragosto coincide con ... Leggi su ilgiorno

qn_giorno : Sub milanesi spariti nel mare del #Borneo, 5 anni dopo nessuna verità -

Ultime Notizie dalla rete : Sub milanesi Sub milanesi spariti nel mare del Borneo, 5 anni dopo nessuna verità IL GIORNO Sub milanesi spariti nel mare del Borneo, 5 anni dopo nessuna verità

Milano, 15 agosto 2020 - Sono passati 5 anni e non sappiamo ancora nulla. Le indagini sono ferme e non è mai partito il processo. Ma non molliamo il colpo: vogliamo la verità". Ferragosto coincide con ...

Tenta uccidere madre e suicidarsi, arrestata nel Bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 14 AGO - Il gip del Tribunale di Brescia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 54 anni che, nella mattinata del 12 agosto a Pisogne in ...

Milano, 15 agosto 2020 - Sono passati 5 anni e non sappiamo ancora nulla. Le indagini sono ferme e non è mai partito il processo. Ma non molliamo il colpo: vogliamo la verità". Ferragosto coincide con ...(ANSA) - BRESCIA, 14 AGO - Il gip del Tribunale di Brescia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 54 anni che, nella mattinata del 12 agosto a Pisogne in ...