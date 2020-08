Star Wars: Ewan McGregor divorzia dalla moglie e le cede metà delle royalties sui film (Di sabato 15 agosto 2020) Finalizzato il divorzio tra Ewan McGregor ed Eve Mavrakis: l'attore le cederà la metà delle royalties sui film di Star Wars e altri progetti realizzati durante il matrimonio. Ewan McGregor e la sua ex Eve Mavrakis hanno finalmente raggiunto un accordo per il divorzio, e l'attore ne esce perdendo la metà delle royalties dei prequel di Star Wars e degi altri film a cui ha lavorato durante il loro matrimonio... ma terrà ben 30 auto! Torniamo indietro: nel 2017 Ewan McGregor, 49 anni, ha incontrato sul set di Fargo l'attrice Mary Elizabeth Winsted , 35, e a gennaio 2018 ha ... Leggi su movieplayer

larsevian : madonna raga vent’anni dopo peggio di beautiful ora compare il figlio di lady winter io sono scioccatissima ma anch… - boredskywalker : @lovingthealien0 vero. onestamente in star wars fanno a gara a chi debba soffrire di più - brokenbeforeme : mi è appena venuto in mente che ieri sera c’era three identical strangers sul NOVE ma io sono cogliona e mi sono vi… - SWTitlebot : Star Wars Episode XXVI: The Rebellion Ascends - IGNitalia : Uno speciale natalizio di #LEGOStarWars arriverà in autunno su Disney+. -