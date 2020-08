Stampa spagnola, non c’è pietà per il Barça: “Vergogna, fine di un ciclo” [FOTO] (Di sabato 15 agosto 2020) Il giorno dopo aver subito 8 gol dal Bayern Monaco in Champions League, è pesante e scioccante il risveglio della Barcellona calcistica. Una sconfitta epocale, storica, una figuraccia incredibile. E la Stampa non è affatto morbida. I giornali spagnoli massacrano i blaugrana, le prime pagine ci vanno giù in maniera pesante contro Messi e compagni. Un grande “Vergogna” è ciò che si legge su Marca. Mentre per il Mundo Deportivo è “fine di un ciclo vergognoso“. “Umiliazione storica”, invece, per As e Sport. In alto la FOTOGALLERY con tutte le prime pagine dei giornali sportivi spagnoli. Rivoluzione Barcellona! Piqué è durissimo, Setien va via e Bartomeu annuncia: “Già prese decisioni” Barcellona, è la seconda sconfitta ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Stampa spagnola, non c'è pietà per il #Barça: 'Vergogna, fine di un ciclo' [FOTO] - - CoseNostre_OL : Aeroporto di Caselle: ripartiti i collegamenti di #Vueling per #Barcellona El Prat di: SAGAT - Uff. Relazioni Ester… - zazoomblog : Barça-Bayern la stampa spagnola unanime: “Umiliazione storica” - #Barça-Bayern #stampa #spagnola - calciotoday_it : #Xavi o #Pochettino: i due nomi del presidente Bartomeu. Conferme dalla stampa spagnola. #BarcaBayern… - clikservernet : Barça-Bayern, la stampa spagnola unanime: “Umiliazione storica” -

Ultime Notizie dalla rete : Stampa spagnola Barcellona-Bayern Monaco, stampa spagnola: "Vergogna, figura ridicola" Sportface.it DIRETTA F1, GP Spagna 2020 LIVE: alle 12.00 la FP3, Leclerc e Vettel per continuare la risalita

Grazie a tutti per averci seguito in questa giornata. Appuntamento a domani (sabato di Ferragosto) alle ore 12.00 con le prove libere 3, poi alle 15.00 le qualifiche. Rimanete con noi per cronaca, ris ...

L’olandese sognante

[Rassegna stampa] – Max Verstappen ci proverà in ogni modo, con la sua Red Bull-Honda, anche a Barcellona. Contro le Mercedes l’unica strategia possibile è sperare, sognare, essere lì a mettere pressi ...

Grazie a tutti per averci seguito in questa giornata. Appuntamento a domani (sabato di Ferragosto) alle ore 12.00 con le prove libere 3, poi alle 15.00 le qualifiche. Rimanete con noi per cronaca, ris ...[Rassegna stampa] – Max Verstappen ci proverà in ogni modo, con la sua Red Bull-Honda, anche a Barcellona. Contro le Mercedes l’unica strategia possibile è sperare, sognare, essere lì a mettere pressi ...