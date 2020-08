Spagna, la rassegna stampa. AS titola: “Umiliazione storica” (Di sabato 15 agosto 2020) Non si placano le parole contro il Barcellona che ieri sera ha perso clamorosamente 8-2 in Champions League contro il Bayern Monaco. La stampa spagnola ci va giù pesante contro Messi e compagni con Quique Setién a rischio esonero. Nel post-partita lo stesso Piqué ha dichiarato che “oggi abbiamo toccato il fondo”. Queste le prime pagine di AS, Mundo Deportivo, Marca e Sport che all’unisono aprono in prima pagina “Umiliazione storica”. L'articolo Spagna, la rassegna stampa. AS titola: “Umiliazione storica” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

