Sondaggi politici elettorali oggi 15 agosto 2020: 6 italiani su 10 bocciano Conte. E uno su 3 vuole uscire dall’Europa (Di sabato 15 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 15 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Quasi 6 italiani su 10 non hanno fiducia nel premier Giuseppe Conte e uno su 3 è favorevole all’uscita dell’Italia dall’Unione europea e dall’Euro. È quanto emerge dall’ultimo Sondaggio politico elettorale realizzato da Termometro Politico. La Lega si conferma stabilmente il primo partito del paese, mentre dietro al Pd continua l’ascesa di Fratelli d’Italia, che ha ormai sorpassato nel consenso tra gli elettori il Movimento Cinque Stelle. L’ultimo Sondaggio: i partitiCome già emerso da altri ... Leggi su tpi

Giampier601 : @ManuelaBellipan I politici veri che vogliono il bene comune sanno andare anche controcorrente. Non prendono posizi… - ManuelaBellipan : RT @Giampier601: I politici veri che vogliono il bene comune sanno andare anche controcorrente. Non prendono posizione a seconda dei sondag… - Giampier601 : I politici veri che vogliono il bene comune sanno andare anche controcorrente. Non prendono posizione a seconda dei… - alienlini : @danieledv79 @Giorgio_ciarni @bobogiac Questo è di 3 gg fa. Comunque 3% sopra al PD Renzi, poi certo si vedrà alle… - SimoStefanuto : @Lucabressan96 @giorgio_gori È lecito. Su Twitter vedo molto forti Italia Viva e Azione sotto i post di tanti polit… -