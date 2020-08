Sondaggi, crolla Conte e l’europeismo. 1 italiano su 3 vuole l’Italexit (Di sabato 15 agosto 2020) Secondo gli ultimissimi dati emergenti dai Sondaggi, “quasi 6 italiani su 10 non hanno fiducia nel premier Giuseppe Conte e uno su 3 è favorevole all’uscita dell’Italia dall’Unione europea e dall’Euro”. Per quanto riguarda la rilevazione che vede Conte bocciato, il 49,8% afferma di non avere ‘per nulla’ fiducia nel premier, mentre il 9% ne ha ‘poca’. Solo il 23,4% ha ‘molta’ fiducia in Conte e il 17,2 ‘abbastanza’. Il 27% degli italiani ritiene che le restrizioni anti-Covid ancora in vigore siano “adeguate”, per il 19,9% le misure sono adeguate ma lamentano l’insufficienza dei controlli. Per il 37,9% le restrizioni sono “eccessive”, per il 4,1% “troppo blande”. Sempre dal ... Leggi su ilparagone

bladistic : @GiuseppePalma78 Sapete cosa vi fa andare in bestia? Che #conte ha salvato la vita a migliaia di Italiani. Il vost… - nino_pitrone : Crolla #Salvini nei sondaggi - Sage79924769 : SONDAGGI, Lega crolla. Salvini vede l'incubo Pd più vicino. I numeri dei partiti - - Crusade95058801 : - cinziageraci1 : Ma chi c...o fa questi sondaggi? -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi crolla Sondaggi: crolla Salvini, Pd a meno di un punto Il Dubbio Usa, partita la disfida Trump -Kamala «È pazza». «Lui un predatore»

dal nostro corrispondente a Washington Donald Trump: «Kamala? È una pazza. Con lei e Joe Biden ci aspetta un altro crollo, peggiore del 1929». Kamala Harris: «Donald? Non mi fa paura. È un predatore s ...

Beni culturali: il restauro della prima abbazia di Gioacchino da Fiore in Calabria

Presentato il progetto da 1,2 milioni di euro predisposto dalla Soprintendenza e finanziato dai fondi europei assegnati alla Regione per il 2014-2020. I lavori dovrebbero essere completati entro il 20 ...

dal nostro corrispondente a Washington Donald Trump: «Kamala? È una pazza. Con lei e Joe Biden ci aspetta un altro crollo, peggiore del 1929». Kamala Harris: «Donald? Non mi fa paura. È un predatore s ...Presentato il progetto da 1,2 milioni di euro predisposto dalla Soprintendenza e finanziato dai fondi europei assegnati alla Regione per il 2014-2020. I lavori dovrebbero essere completati entro il 20 ...