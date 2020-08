Solskjaer: «Il Bayern ha creato un nuovo calcio» – VIDEO (Di sabato 15 agosto 2020) Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Siviglia Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Siviglia. Le sue parole. «Abbiamo visto la partita di ieri e bisogna dire che il Bayern Monaco ha fissato nuovi standard al momento. Da quando è arrivato il nuovo tecnico sono stati brillanti, qualsiasi cosa fanno è da studiare. L’aggressività, la pressione, la corsa, il modo di rientrare, l’adattamento tecnico. È stata una partita di altissimo livello da parte di una squadra di grandissimo livello». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24

