Siviglia-Manchester United, Solskjaer: “Abbiamo fame, non vediamo l’ora di giocare” (Di sabato 15 agosto 2020) “Abbiamo avuto alcuni giorni per prepararci bene, riposarci e allenarci. Non succede spesso di avere sei giorni tra una partita e la seguente, quindi siamo pronti. Non vedo l’ora di giocare le semifinali, abbiamo ancora fame“. Queste le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Siviglia. Poi sull’atteggiamento da adottare sin dal primo minuto: “È sempre importante iniziare bene, altrimenti si rischia di dover inseguire per tutta la partita – si legge sul sito della Uefa – Il nostro piano è fare più gol di loro! Dovremo giocare al massimo delle nostre capacità – ha detto ancora Solskjaer ... Leggi su sportface

