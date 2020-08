Siviglia-Manchester United, Lopetegui: “Ci piacciono le partite importanti” (Di sabato 15 agosto 2020) “Siamo calmi, pronti e desiderosi di giocare. Siamo ambiziosi e i ragazzi sono anche un po’ eccitati, perché non vedono l’ora di scendere in campo. Ci piacciono le partite importanti, è quello per cui lottiamo un’intera stagione: avere l’opportunità di giocare gare speciali contro grandi avversarie“. Questo il pensiero di Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, nel corso della conferenza stampa della vigilia della semifinale di Europa League contro il Manchester United. “Affrontiamo il miglior United delle ultime stagioni – ha aggiunto l’allenatore al sito della Uefa – Hanno trovato equilibrio e per questo sono imbattuti da gennaio in un campionato come la Premier League. Sono una squadra ... Leggi su sportface

