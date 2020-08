Siviglia-Manchester United, il dubbio di Solskjaer: “De Gea tra i migliori del mondo, ma Romero…” (Di sabato 15 agosto 2020) Il Manchester United e l'obiettivo finale.In occasione della semifinale di Europa League, il Manchester United affronterà il Siviglia sul campo del RheinEnergieStadion: l'obiettivo dei Red Devils sarà quello di battere gli spagnoli e conquistare un posto per la finale dove sfideranno la vincente tra Inter e lo Shakhtar Donetsk.Alla vigilia della gara il tecnico del Manchester United è intervenuto in conferenza stampa caricando i suoi uomini in vista della partita più importante della stagione: "E' ora di fare un passo avanti per i grandi giocatori, nei grandi momenti della partita. Devi avere il 100% di concentrazione. Abbiamo imparato che è molto doloroso perdere una semifinale".Uno dei ... Leggi su mediagol

