Sigarette elettroniche, chi le usa aumenta il rischio di contrarre il Covid-19 (Di sabato 15 agosto 2020) Secondo uno studio, chi usa le Sigarette elettroniche e fa ‘vaping’ aumenta i rischi di contrarre il Covid-19. A rischio i più giovani e gli adolescenti. I giovani ‘vapers‘ che usano le Sigarette elettroniche sembrano essere a rischio. Secondo uno studio pubblicato dal Journal of Adolescent Health (Giornale della Salute degli Adolescenti), le ricerche hanno … Leggi su viagginews

