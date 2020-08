Sfottò sui social dopo Atalanta-PSG: Leonardo chiama Percassi per scusarsi (Di sabato 15 agosto 2020) Da “Baila como el Papu” a “Baila como el Choupo”. L’account Twitter in lingua spagnola del Paris Saint-Germain dopo la vittoria in rimonta ai danni dell’Atalanta si è lasciato andare in uno sfottò social chiamando in causa la nota canzone “Baila como el Papu” dove il protagonista è Alejandro Gomez, fantasista della Dea. Una caduta di stile alla quale Leonardo, ds dei parigini, ha voluto rimediare chiamando al telefono Luca Percassi per scusarsi. In realtà il fair play, quello vero, c’era già stato nell’immediato post partita quando il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi si è complimentato in maniera sincera con Antonio Percassi ... Leggi su sportface

