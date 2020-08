Setien: «Rivoluzione? Piqué forse ha ragione…» – VIDEO (Di sabato 15 agosto 2020) Quique Setien ha parlato in conferenza stampa dopo la tremenda sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League Quique Setien ha parlato in conferenza stampa dopo la tremenda sconfitta subita dal Barcellona contro il Bayern Monaco. Le sue parole. «La verità è che è una sconfitta tremendamente dolorosa. Sono troppi gol, molti li hanno meritati. Le parole di Piqué? Vediamo, non parlo di questo. Io sono qui da pochi mesi, essendo Gerard Piqué avrà ragione. La verità è che c’è una frustrazione enorme, bisogna prendere decisioni pensando al futuro. Il Barcellona è un club talmente grande che qualcosa dovrà cambiare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

