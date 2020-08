Serena Enardu al centro della polemica | La foto con la svastica scatena il web (Di sabato 15 agosto 2020) Serena Enardu è finita al centro della polemica a causa di una foto con la svastica che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Un errore davvero grave quello che ha commesso, per cui si è dovuta subito scusare. Negli ultimi mesi, per un motivo o per l’altro, Serena Enardu è stata al centro … L'articolo Serena Enardu al centro della polemica La foto con la svastica scatena il web proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - LaStampa : Pioggia di critiche in rete. Le due si scusano e rimuovono da Instagram la storia incriminata: ci dissociamo comple… - cesarebrogi1 : RT @repubblica: Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - BeltramoPaolo : RT @beretta_gio: Serena Enardu pubblica foto e video di una torta con la svastica nazista e poi cancella tutto - LobbaLuisa : RT @annamariamoscar: Torta con svastica a un compleanno, polemica sull’ex “Grande Fratello” Serena Enardu e la sorella - La Stampa - Ultime… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu Attentato incendiario in pieno giorno a Quartu, bruciata l’auto dell’influencer Serena Enardu Casteddu Online Serena Enardu e la sorella nella bufera per una svastica

Serena Enardu e la sorella Elga nell’occhio del ciclone. Le ex troniste di Uomini e Donne, hanno festeggiato pochi giorni fa il compleanno della loro personal trainer Viviana. Il party è stato documen ...

Serena ed Elga Enardu, foto con svastica sulla torta: 'Siamo state superficiali'

Serena Enardu: una disattenzione costata cara. Quando è arrivata la torta abbiamo fatto il video e lo abbiamo postato direttamente, come al solito. (SoloDonna) Serena ed Elga, il caso diventa subito v ...

Serena Enardu e la sorella Elga nell’occhio del ciclone. Le ex troniste di Uomini e Donne, hanno festeggiato pochi giorni fa il compleanno della loro personal trainer Viviana. Il party è stato documen ...Serena Enardu: una disattenzione costata cara. Quando è arrivata la torta abbiamo fatto il video e lo abbiamo postato direttamente, come al solito. (SoloDonna) Serena ed Elga, il caso diventa subito v ...