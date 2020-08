"Sembra Fantozzi". La signora col Suv travolge il ciclista al Lombardia, Biasin sconcertato (Di sabato 15 agosto 2020) Il Giro di Lombardia 2020 passerà alla storia non solo per l'emergenza coronavirus, ma anche e soprattutto per gli incidenti anomali che si sono verificati. A partire da quello di Remco Evenepoel, 20enne corridore belga che ha toccato il parapetto della carreggiata ed è finito giù dal ponte: fortunatamente è stato recuperato in stato cosciente dopo la terribile caduta in un dirupo. Nessuna conseguenza, invece, per Maximilian Schachman, che nel finale di gara è finito addosso ad una macchina estranea all'organizzazione, con al volante una signora di mezza età che ha inspiegabilmente invaso il percorso. “Sembra la Coppa Cobram, invece è il Lombardia”, è stato il commento ironico di Fabrizio Biasin, che ha citato la gara ciclistica tanto ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Sembra Fantozzi Paolo Villaggio, “Il secondo tragico Fantozzi”: stasera su Rete 4 in prima tv YouMovies «Amici miei», i 45 anni del film di Monicelli

Sabato 15 agosto, «Amici miei», l’ultima grande commedia all’italiana che porta la firma di uno dei suoi maestri, Mario Monicelli, compirà 45 anni. Per celebrare il film ecco una serie di curiosità su ...

NoiLa peggior generazione di tutti i tempi e l’epoca dell’intangibile

Chissà se l’ultimo dinosauro a morire, un secondo prima di spirare, ha sentito un friccico sul collo e ha pensato non fosse mica l’estinzione, ma l’universo che gli faceva un grattino affettuoso. Ci h ...

