Scontro tra moto e bici a Japigia: quindicenne ricoverato in prognosi riservata (Di sabato 15 agosto 2020) Incidente nella serata di venerdì a Japigia, sul cavalcavia della tangenziale in via Caldarola. Per cause in corso di accertamento, una bicicletta e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio, il ... Leggi su baritoday

Fontana3Lorenzo : Nelle acque greche continua a salire la tensione tra la flotta greca e quella turca. Il silenzio dell'Europa, che n… - BariLive : Bari: Scontro tra moto e bici a Japigia: quindicenne ricoverato in prognosi riservata - VarGioCo : RT @Fontana3Lorenzo: Nelle acque greche continua a salire la tensione tra la flotta greca e quella turca. Il silenzio dell'Europa, che non… - romasulweb : Rocca di Papa: elezioni 2020, sarà scontro alla pari tra due donne e due uomini - Maryljacb : RT @Fontana3Lorenzo: Nelle acque greche continua a salire la tensione tra la flotta greca e quella turca. Il silenzio dell'Europa, che non… -